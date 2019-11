Paul Jansen interim-directeur V&VN

Paul Jansen is per 6 november interim-directeur van V&VN, is bekendgemaakt door bestuursvoorzitter Gerton Heyne.

Jansen is de opvolger van Sonja Kersten die begin oktober afscheid nam, omdat ze te weinig steun had na het debacle rond de aanpassing van de wet BIG II. Eerder trad het bestuur af vanwege die onrust in de achterban.

Dertig jaar

Jansen (59) is bedrijfskundige en dertig jaar werkzaam in de zorg: hij begon als organisatieadviseur bij het toenmalige Academisch Ziekenhuis Groningen. Daarna was hij vooral actief als zelfstandig adviseur, verandermanager en interim-manager.

Op dit moment houdt het interim-bestuur de strategie en de structuur van de vereniging en het bureau tegen het licht. De focus van Jansen zal liggen bij rol, taken en functioneren van het bureau. De belangrijkste opdracht voor Jansen wordt om het bureau van V&VN te begeleiden bij de omslag die de vereniging aan het maken is, laat V&VN weten.

Vernieuwen

Gerton Heyne, bestuursvoorzitter van V&VN: "De ledenraad heeft het interim-bestuur opdracht gegeven V&VN als vereniging te vernieuwen en de leden nauw daarbij te betrekken. Daar hoort bij dat je goed kijkt wat de rol moet zijn van het bureau. Paul is daar zeer geschikt voor. Hij is communicatief sterk en een verbinder, en kent de zorg door en door. Ik ben blij dat hij ons team komt versterken.”

Zodra V&VN medio 2020 de vernieuwing van de vereniging heeft afgerond, zal er geworven gaan worden voor een vaste directeur.