Onderzoek: vertrouwen in zorg en biowetenschap relatief laag

De helft van de Nederlandse consumenten gelooft dat gezondheidszorg en biowetenschappen meer gericht zijn op behoeften van de industrie dan op de behoeften van de patiënt.

Dat blijkt uit onderzoek van CRM-bureau Salesforce. Het bedrijf heeft 6.000 consumenten in negen landen ondervraagd, waaronder 500 in Nederland, over hun ervaringen met aanbieders, verzekeraars, farmaceutische bedrijven en bedrijven voor medische apparatuur.

Verwachtingen vs ervaringen

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er een kloof bestaat tussen de stijgende verwachtingen van de consument en de ervaring die momenteel wordt geleverd door de gezondheidszorg en de biowetenschappen. De helft van de Nederlandse consumenten (50%) zegt zelfs dat de gezondheids- en de biowetenschappensector meer gericht zijn op hun eigen behoeften dan die van patiënten, en 42% zegt dat aanbieders een proactieve benadering ten opzichte van hun gezondheid hanteren.

“Gepersonaliseerde ervaringen in sectoren zoals retail wekken verwachtingen voor connectiviteit en digitalisering”, aldus Eric Zwanenburg, Senior Account Executive Healthcare bij Salesforce. “Gezondheidszorg en biowetenschappen zijn echter gefragmenteerd en consumenten nemen vaak de leiding om hun eigen zorg te beheren. Ze zouden graag meer follow-up, duidelijkheid en personalisatie willen. Het vertrouwen van consumenten in de sector zou omhoog kunnen gaan als organisaties in de gezondheidszorg hier meer aandacht aan besteden.”

Vertrouwen van belang

Uit het onderzoek blijkt ook dat vertrouwen van fundamenteel belang is voor het bevorderen van positieve resultaten voor patiënten en bedrijven. 78% van de Nederlanders vertrouwt aanbieders (versus 81% wereldwijd); 74% vertrouwt bedrijven van medische apparatuur (versus 72% wereldwijd); 42% vertrouwt farmaceutische bedrijven (versus 49% wereldwijd); en 58% vertrouwt verzekeraars (versus 59% wereldwijd).

Nederlandse consumenten maken zich ook zorgen over de toekomst van privacy in de zorg naarmate technologie evolueert. Ze zouden bereid zijn om de volgende informatie te delen, ervan uitgaande dat deze veilig en transparant werd gebruikt: 41% van de Nederlandse consumenten zou hun feedback geven aan bedrijven van medische apparatuur om nieuwe medische hulpmiddelen te ontwikkelen of te ondersteunen (versus 50% wereldwijd); en 34% deelt hun feedback aan farmaceutische bedrijven om nieuwe medicijnen te ontwikkelen of te ondersteunen (versus 47% wereldwijd).