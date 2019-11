VvAA laat oor naar leden hangen met extra ALV

De VvAA last op 19 november een extra ledenvergadering in, zodat de achterban zorgen, vragen en ideeën over de koers van de vereniging kan delen met het bestuur en de overige leden. De VvAA reageert hiermee op de commotie die is ontstaan onder een deel van de leden naar aanleiding van recente personele veranderingen in de top van VvAA.

De critici vrezen dat de VvAA met de herbenoeming van directeur Edwin Brugman tot strategisch adviseur de rol van actieve belangenbehartiger verruilt voor een passievere, conformistische koers. Volgens woordvoerder Tessa Oostdam blijft het “borgen van de stem van zorgverlenend Nederland” een kernopdracht van de VvAA. "Hoe kunnen we in de toekomst die stem laten horen? Hoe blijven we een krachtig collectief dat voorop loopt in adresseren van thema’s die belangrijk zijn voor zorgverleners?”, reageert Oostdam. "Dat zijn vragen die we met de leden willen bespreken. Het borgen van die stem is niet alleen een verantwoordelijkheid van het bestuur en de vereniging, maar ook van de leden.”

Gevoelige onderwerpen

Directe aanleiding voor de onrust onder een deel van de leden is de nieuwe positie van directeur Edwin Brugman. Per 1 december is hij niet langer directeur van de vereniging, maar strategisch adviseur van de overkoepelende VvAA Groep. Daarmee zou Brugman als medevormgever van spraakmakende campagnes rond de vrije artsenkeuze en regeldruk te ver van de leden komen af te staan. Ook zien de critici in de functiewisseling signalen dat de VvAA zich meer gaat concentreren op haar rol als serviceverlener en politiek gevoelige onderwerpen voortaan laat liggen.

Eén lijn

“De betrokkenheid van de leden bevestigt de belangrijke rol die Edwin de afgelopen jaren heeft gespeeld in het agenderen van cruciale thema’s en dossiers voor zorgverleners”, reageert Oostdam. “Reden waarom wij ook blij zijn dat Edwin voor VvAA behouden blijft en zijn werkzaamheden voortzet bij VvAA Groep. Zowel het bestuur van de Vereniging als de directie van VvAA Groep zitten volledig op één lijn met Edwin ten aanzien van de koers van VvAA als stem en steun van zorgverleners. Samen met Edwin blijft VvAA onverminderd werken om de stem van haar leden te laten horen op voor hen cruciale thema’s.”

Geloofwaardig

Naast zorgen over Brugman’s nieuwe rol is er ook kritiek op het functioneren van voorzitter Gerlach Cerfontaine. Volgens sommige VvAA-leden is Cerfontaine’s onafhankelijkheid in het geding nu hij sinds september optreedt als speciaal adviseur regeldruk, een functie die betaald wordt door VWS, NVZ en NFU. Binnen het bestuur van de Vereniging VvAA zijn de argumenten voor en tegen deze opdracht aan onze bestuursvoorzitter uitvoerig aan de orde geweest, zo laat de VvAA weten. “Het bestuur is van mening dat de opdracht aan Cerfontaine op persoonlijke titel tot op heden verenigbaar is met het belang van de leden van VvAA. Dat collectieve belang blijft namelijk het terugdringen van de regeldruk. […] De achtergrond en ervaring van Cerfontaine zijn zodanig, dat het de inschatting van het bestuur Vereniging VvAA is dat hij als geen ander een dergelijke verbindende, geloofwaardige en doortastende rol kan vervullen. Het bestuur steunt hem in zijn opdracht en blijft het proces met bijzondere belangstelling en aandacht volgen.”

Met de extra ledenvergadering op 19 november komt de VvAA direct tegemoet aan de wensen van de critici. Via petities.nl zijn zij op 7 november een actie gestart om een ALV af te dwingen. Leden kunnen vragen en deelname aan de ALV kenbaar maken via de vereniging.