Veel kankerpatiënten geopereerd door onervaren chirurg

Ruim vierhonderd kankerpatiënten zijn vorig jaar geopereerd in ziekenhuizen die te weinig ervaring hebben met die ingrepen,meldt het AD. De patiënten liepen daardoor grotere kans op complicaties zoals bloedingen, achtergebleven kankerweefsel en zelfs overlijden.

Vorig jaar zijn 419 kankerpatiënten geopereerd in ziekenhuizen die te weinig ervaring hadden met die operaties. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant voor de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Hiervoor zijn de cijfers geanalyseerd van acht soorten kankeroperaties die in 2018 in ziekenhuizen zijn verricht. Volgens afspraken mag een ziekenhuis een ingreep pas verrichten als daarmee voldoende praktijkervaring is opgedaan.



Uit onderzoek blijkt dat als artsen ingrepen vaker doen, er op de operatietafel minder misgaat. (ANP)