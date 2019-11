Onderzoek ACM vertraagt fusie ouderenzorg Brabant

De voorgenomen fusie van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring loopt vertraging op. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft aan dat verdiepend onderzoek nodig is en dat er een vergunning moet worden aangevraagd.

De aanbieders van verpleeghuiszorg en andere vormen van ouderenzorg hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2020 te fuseren. De ondernemingsraden en de cliëntenraden van de drie zorgorganisaties hebben in het voorjaar al positief geadviseerd en de raden van toezicht hebben het voorgenomen besluit tot fusie goedgekeurd. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft de fusie goedgekeurd. De drie zorgorganisaties laten weten dat zij de vertraging van het fusieproces betreuren. De vergunningsfase van de ACM zien zij met vertrouwen tegemoet.

Het vervolgonderzoek zal gericht zijn op de gevolgen van de fusie op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. "De drie instellingen krijgen op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg en sommige onderdelen van het eerstelijnsverblijf mogelijk een sterke positie in de gemeenten Oosterhout, Dongen en omstreken. De fusie kan gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en innovatie van deze dienstverlening in deze regio. Of dat het geval is, gaat de ACM nu onderzoeken en daarom stelt zij de eis dat een vergunning nodig is voor deze fusie", aldus de marktwaakhond.