Zorgvastgoedinvesteerder Aedifica heeft tweede notering aan de beurs

Aedifica heeft sinds deze week zijn tweede notering aan Euronext Amsterdam. Stefaan Gielens, Aedifica’s Chief Executive Officer, luidde bij de start op 7 november de gong bij de opening van de beurshandel.

Via deze tweede notering wil Aedifica de zichtbaarheid verhogen in Nederland, waar de Groep al meer dan 50 zorggebouwen in portefeuille heeft, ter waarde van zo’n 400 miljoen euro.

"Aedifica’s tweede notering aan Euronext Amsterdam bevestigt onze inzet en ambitie voor verdere groei in de Nederlandse markt", zegt Gielens. "Hiermee profileert Aedifica zich eens te meer als de Europesemarktreferentie in beursgenoteerd zorgvastgoed."

Aedifica heeft in het kader van de tweede notering geen nieuwe aandelen uitgeven en behoudt Euronext Brussels als referentiemarkt. Aedifica’s aandelen worden verzameld en beheerd in het centrale orderboek van de Euronext-groep.