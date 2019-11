Luscii gaat samenwerking aan met start-up Indiveo

Ict-bedrijf Luscii gaat een samenwerking aan met Indiveo, een start-up die tools ontwikkelt voor patiëntenvoorlichting. Interactieve educatie wordt volgens beide bedrijven de standaard voor zelfmanagement.

Indiveo is een initiatief van longarts Ralph Koppers uit het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij stoorde zich aan de patiëntenfolders vol algemene informatie en lange lappen tekst. Om dat te veranderen richtte hij samen met ontwerper Edwin de Boer Indiveo op.

In de vorm van zogeheten Divi’s biedt Indiveo toegankelijke en op maat gemaakte patiëntinformatie met beeld en geluid. Er zijn volgens het bedrijf al meer dan 30.000 patiënten op deze manier voorgelicht. “We zien dat mensen door onze informatievoorziening minder onzeker zijn over wat er gaat gebeuren”, aldus Koppers.

Direct toegang

Invideo is inmiddels een onderdeel van de Luscii app voor telebegeleiding. Gebruikers van deze app voor zorg op afstand, krijgen nu dus direct toegang tot de voorlichtingsvideo’s en animaties van Indiveo.

De Luscii-app wordt in bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen ingezet. De app biedt drie hoofdfuncties om patiënten op afstand te begeleiden: thuismeten, educatie en contact.

Begeleiden naar zelfstandigheid

Luscii heeft als doel patiënten te begeleiden naar zelfstandigheid. “Zelfmanagement is daarbij cruciaal”, aldus Joris Janssen, Head of Product bij Luscii. “Door Indiveo te integreren in Luscii is dit op een moderne wijze mogelijk. Op maat gemaakte informatie is direct zichtbaar in de app. Ook ontwikkelen we gezamenlijk kennisbites. Dat zijn korte, interactieve vragenlijsten die patiënten digitaal coachen bij alledaagse situaties, zoals beweging, voeding en het in stand houden van je netwerk."