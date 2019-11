Menzis verhoogt premie met euro per maand

Zorgverzekeraar Menzis verhoogt de premie van de basisverzekering voor 2020 met 1 euro per maand. De nieuwe maandpremie is 123 euro. DSW maakte eind september traditioneel als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekend. Bij deze verzekeraar stijgt het bedrag met 6 euro tot 118 euro.

Menzis zegt dat het door goede afspraken met zorgaanbieders en teruggave uit reserves lukt om de premie relatief stabiel te houden. "We zien dat de zorgkosten blijven stijgen. De zorgvraag neemt toe, mensen leven gemiddeld langer, de loonkosten in de zorgsector stijgen en er komen voortdurend betere - maar ook duurdere - geneesmiddelen en behandelmethodes. Toch lukt het ons de premiestijging in 2020 beperkt te houden tot één euro. We weten samen met zorgaanbieders de kostentoename te beperken", zegt Dirk Jan Sloots, financieel directeur van Menzis. (ANP)