1,9 miljoen subsidie voor hergebruik data antibioticaresistentie

Onderzoekers hebben 40 projectideeën ingediend naar aanleiding van een oproep van ZonMW voor mogelijkheden om bestaande data over antibioticaresistentie te hergebruiken en meer FAIR te maken. Dat laat de onderzoeksfinancierder weten. Er is in totaal 1,9 miljoen euro aan subsidies beschikbaar met een maximum van 250.000 euro per project.

ZonMW kwam eind juni met de oproep voor ideeën om met al bestaande data meer onderzoek naar antibioticaresistentie te willen doen. Bij de deadline op 10 september waren er 40 voorstellen ingediend. Resistente bacteriën komen voor bij mensen en dieren en in de omgeving. Vanuit de disciplines betrokken bij humane gezondheid, veterinaire gezondheid en het milieu is kennis nodig om een effectieve aanpak van antibioticaresistentie te realiseren.

Stimuleren samenwerking

Het programma Antibiotica Resistentie stimuleert samenwerking tussen onderzoekers in deze verschillende disciplines. Het delen en hergebruiken van bestaande data binnen wetenschap en samenleving versnelt volgens ZonMW kennisontwikkeling en innovatie. Dit is een uitdaging voor onderzoekers, zorgprofessionals, technici en juristen. ZonMw heeft hierin een faciliterende rol.

Op het gebied van antibioticaresistentie gaat ZonMW nu met de onderzoekers die voorstellen hebben ingediend de uitdaging aan om bestaande data te laten hergebruiken en verbeteren zodat deze gemakkelijker te delen en te implementeren is.