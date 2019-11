Zorgfraudeurs slachtofferen duizenden kwetsbare burgers

Jaarlijks zijn naar schatting rond de 2300 kwetsbare mensen "in behandeling" bij zorgaanbieders die zich schuldig maken fraude en zorgverwaarlozing. Hiermee is zeker 100 miljoen euro gemoeid, zo schat het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) op basis van onderzoek naar signalen van fraude en zorgverwaarlozing bij beschermd wonen.

Uit een onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), waarin verschillende instanties onder leiding van VWS samen werken, blijkt dat er aanbieders zijn die misbruik maken van mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen, een verslaving of mensen die er alleen voor staan: "Er wordt onderdak en zorg beloofd, maar in de praktijk krijgen de cliënten niet de hulp die zij nodig hebben," schrijft de IKZ na onderzoek over de periode 2015-2019.

Doorvertaling

Op basis van signalen van zorgkantoren en gemeenten heeft het IKZ een landelijke doorvertaling gemaakt. Bij gemeenten zijn naar schatting jaarlijks 1500 mensen slachtoffer van aanbieders van beschermd wonen waarbij fraude en zorgverwaarlozing wordt vermoed. Hiermee is een bedrag van 40 miljoen euro gemoeid. Bij zorgkantoren gaat het vermoedelijk om 800 cliënten op jaarbasis met een bijbehorend bedrag van 63,5 miljoen euro.

Onder de maat

Het IKZ constateert uiteenlopende misstanden. Zo wonen cliënten soms in een huis van de zorgaanbieder of bij een verhuurder die gerelateerd is aan de zorgaanbieder. In een aantal gevallen worden cliënten zelfs mishandeld, geïntimideerd en aangezet tot prostitutie. De zorgaanbieder zet hen daarbij onder druk door te dreigen met huisuitzetting.

Criminaliteit

Ook ontstaan er onveilige situaties doordat er in de huizen nauwelijks begeleiding is en er in huis alcohol en drugs worden gebruikt. "Ondertussen declareren de zorgaanbieders meer zorg dan is geleverd en moeten cliënten soms bankpassen, zorgpassen en DigiD’s afstaan", stelt het IKZ. "Opvallend is dat het vaak gaat om zorg die wordt bekostigd uit een persoonsgebonden budget. Veel zorgaanbieders waar signalen over zijn, blijken geen achtergrond in de zorg te hebben. Sommigen van hen hebben banden met criminaliteit zoals drugshandel, mensenhandel en faillissementsfraude."

Aanbevelingen

Het IKZ doet een aantal aanbevelingen aan gemeenten, zorgkantoren en de rijksoverheid om kwetsbare cliënten beter te beschermen. Zo adviseert IKZ: hogere opleidingseisen voor zorgverleners, kwaliteitscriteria en meer mogelijkheden om zorgaanbieders te screenen.

Sinds afgelopen zomer krijgen gemeenten meer mogelijkheden pgb-aanvragers te screenen. De onderzoekers vragen zich af of het verstandig is om een pgb te geven aan cliënten die er zelf geen regie over kunnen voeren.