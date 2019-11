Ziekenhuizen protesteren tegen 'gedwongen overgang naar de cloud'

Nederlandse ziekenhuizen voelen zich onder druk gezet door Microsoft om hun IT-huishouding naar externe servers te brengen. Microsoft grijpt de overgang in hun ogen aan om zijn opbrengsten structureel te verhogen.

Dat zeggen ICT-inkoopmanagers tegen het FD. Alternatieven zijn er volgens hen nauwelijks. Als Microsoft stopt met de ondersteuning van oudere systemen komt de zorgverlening in gevaar. Geloofwaardige softwareleveranciers met een vergelijkbaar aanbod zijn er niet.

'De overstap naar de cloud zou een vrijwillige keuze moeten zijn, maar dat lijkt het nu niet te zijn', bevestigt de NVZ. De koepelorganisatie spreekt van een 'erg duur aanbod'. Hierdoor 'dreigen scheuren in de financiële huishouding te ontstaan', aldus de NVZ.

Onzekerheid

Gemiddeld 40 procent van de ict-kosten in een ziekenhuis gaat op aan software. Er bestaat grote onzekerheid over hoeveel extra uitgaven de onenigheid met Microsoft met zich mee zal brengen, meerdere ziekenhuizen houden rekening met stijgingspercentages van 30 tot 40 procent.

'De prijsmodellen zijn zo complex dat zelfs de verkooppartners van Microsoft ermee worstelen om ze uit te leggen', zegt Erik Vosmeijer, ICT-hoofd bij het Tergooi Ziekenhuis.

Privacy

Microsoft voert de druk ondertussen op door bij klanten regelmatig 'assessments' te laten doen door externe partijen, naar eigen zeggen voor privacy- en veiligheidscontroles. Daar rolt echter ook vaak uit dat ziekenhuizen te veel software gebruiken en meer zouden moeten betalen. Een verdienmodel op zichzelf, aldus zorgconsultant Ralph Wagter van onderzoeksbureau M&I Partners.

'Het is bangmakerij', zegt Maarten Nooter, manager inkoop bij het Spaarne Gasthuis. 'Het opzettelijk intransparant houden van licentievoorwaarden, door Microsoft betaalde adviseurs: alles is bedoeld om op een verzadigde markt toch weer verder te kunnen groeien. Dit is gewoon onderdeel van het commerciële proces: eerst dreigen, dan verkopen.'