'Meer aandacht psychische problemen studenten'

Er moet meer aandacht komen voor psychische problemen bij studenten. Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in een rapport.

Al eerder kwamen geluiden dat veel studenten kampen met stress en te hoge druk tijdens hun studie. Het ISO heeft nu de resultaten van achttien verschillende onderzoeken naar studentenwelzijn van de afgelopen vijf jaar geanalyseerd om beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem. "De percentages van problematische klachten zijn echt hoog. Daarnaast doen we concrete aanbevelingen: het is op dit moment niet meer verantwoord om af te wachten en naar elkaar te wijzen", zegt voorzitter Kees Gillesse.



Door de stress zijn de cijfers van ernstigere psychische problematiek volgens het ISO hoog. Een derde van de ondervraagde studenten heeft last van psychisch gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, faalangst en depressie. Daarnaast loopt 15 procent van de studenten een risico loopt op een burn-out.



Volgens het ISO moeten de wachttijden voor studentpsychologen omlaag. Ook doet de organisatie een oproep aan de politiek: "We moeten niet alleen pleisters plakken maar ook het systeem aanpakken om te voorkomen dat de problemen ontstaan." (ANP)