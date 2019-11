St. Antonius gaat 'game controller' toepassen in de OK

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in Nederland de Philips FlexArm in gebruik genomen. Dit flexibele röntgenapparaat wordt gebruikt bij minimaal invasieve ingrepen waarvoor nauwkeurig radiologisch beeld nodig is.

De FlexArm wordt gebruik bij behandelingen aan de bloedvaten en bij het nemen van puncties en biopsieën, maar ook steeds vaker bij kankerbehandelingen. De arm is eenvoudig te besturen met een soort game controller, beweegt soepel rondom de patiënt en het medisch team en geeft zeer nauwkeurige röntgenbeelden tijdens de ingreep.

Game-controller

De FlexArm is aan het plafond van de interventiekamer gemonteerd en kan tijdens de ingreep vanuit verschillende posities rondom de operatietafel röntgenbeelden van de patiënt maken. Het besturingsmechanisme is ontwikkeld samen met de gaming-industrie. Ook biedt het nieuwe systeem meer details in de 2D en 3D röntgenbeelden, waardoor specialisten beter, sneller en gemakkelijker veranderingen in de patiënt zien en daar direct op kunnen reageren.

Korter op operatietafel

“Voorheen bewoog ik als arts om de apparatuur heen, maar de FlexArm beweegt juist om het medische team en de patiënt heen. Hierdoor hebben mijn team en ik minder verstoringen tijdens de ingreep en kunnen we ons nóg beter concentreren op de patiënt en de ingreep,” zegt interventieradioloog Marco van Strijen. “Daarnaast bespaart de FlexArm ons tijd omdat het gemakkelijker is om de beeldvormingsapparatuur en de operatietafel vanaf één console te bewegen. De patiënt hoeft hierdoor minder lang op de operatafel te liggen.”

Minimaal invasief

De flexibele arm past in een trend. Steeds meer operaties kunnen minimaal invasief (via een klein gaatje) worden uitgevoerd met behulp van radiologisch beeld tijdens de ingreep. Voor patiënten betekent dit minder tijd in het ziekenhuis en sneller herstel. Daarnaast worden de ingrepen complexer, waardoor vaak een groot team rond de operatietafel nodig is. Hierdoor is het belangrijk om de ruimte optimaal te benutten. “De positioneringsmogelijkheden van de FlexArm helpen daarbij,” aldus Van Strijen.