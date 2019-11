Radboudumc benoemt nieuwe voorzitter Raad van Bestuur

Bertine Lahuis is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.

Dr. Bertine Lahuis, van huis uit kinderpsychiater, volgt Paul Smits op. Hij verving Leon van Halder, tijdens diens ziekte en na zijn overlijden in maart van dit jaar.

Krachtige bestuurder

Sinds december 2017 is Lahuis lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Ze richtte zich vooral op patiëntenzorg, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. “In de afgelopen twee jaar heeft Bertine Lahuis zich laten zien als krachtige bestuurder, die grote waardering oogst, zowel binnen als buiten het Radboudumc”, meldt Loek Hermans, voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, in een verklaring. “Met haar benoeming is voortzetting van de ingezette koers van het Radboudumc gegarandeerd.”

Toonaangevende rol

Over haar benoeming zegt Lahuis: “Ik vind het een eer dat het Radboudumc mij het vertrouwen geeft om de rol van voorzitter te mogen gaan vervullen. In de afgelopen twee jaar heb ik de organisatie ervaren als innovatief, persoonsgericht en gedreven. Het zorglandschap kent de komende jaren een grote dynamiek; het Radboudumc zal hieraan een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren met zijn combinatie van zorg, onderwijs en onderzoek. Ik kijk ernaar uit om – samen met alle medewerkers – het Radboudumc een toonaangevende rol te laten spelen in alle netwerken waarin we opereren: regionaal, nationaal en internationaal."

Vacature

De Raad van Bestuur bestaat per 1 januari 2020 uit dr. Bertine Lahuis (voorzitter), prof. dr. Jan Smit (decaan/vicevoorzitter) en Cees Buren MBA RC (CFO). Er wordt zo snel mogelijk gestart met de invulling van de vacature die ontstaat door de benoeming van Bertine Lahuis. De procedure voor de opvolging van Cees Buren per 1 april 2020 is in volle gang.