Steeds meer hartcentra hebben inzicht in her-operaties

Steeds meer hartcentra hebben inzicht in het aantal herbehandelingen dat zij uitvoeren. Dertien van de veertien centra die deelnemen aan het waardegedreven zorgprogramma van de Nederlandse Hartregistratie (NHR) publiceerden dit haar de gegevens daarover. Vorig jaar waren dat er nog drie, zo meldt Qruxx.

Een herhaalde behandeling wordt internationaal gezien als één van de voor de patiënten belangrijke uitkomstmaten en maakt onderdeel uit van diverse registraties binnen de NHR.

Voor hartpatiënten die een dotter, bypass en/of operatieve hartklepvervanging, hartklepvervanging via de lies, of een operatieve of katheter-behandeling van hartritmestoornissen ondergaan, hebben hart- en dottercentra meer dan ooit tevoren inzicht in het aantal re-procedures op langere termijn. Bijvoorbeeld bij dotterpatiënten publiceren dit jaar negen hartcentra het aantal re-procedures in hetzelfde vat volledig transparant, terwijl er dat vorig jaar drie waren. Bij dottercentra is het aantal toegenomen van drie naar zeven, aldus Qruxx.