GGD: 'Veel interesse in hiv-preventiepil PrEP'

In Amsterdam is ruim een derde van alle plekken voor de gratis verstrekking van de hiv-preventiepil PrEP al vol. En elke week krijgen de GGD’en er vijftig nieuwe aanmeldingen bij. De vrees niet te kunnen voldoen aan de grote vraag, heerst nog steeds onder GGD’en.

"We hebben 2178 plekken voor de komende vijf jaar. We zijn pas twee maanden onderweg en een derde is al bezet", aldus Elkse Hoornenborg, hoofd soa-poli van de GGD in Amsterdam, tegen het AD. Afgelopen zomer verwachtten GGD’en al niet te kunnen doen aan de verwachte grote vraag naar PrEP. "Dat vrezen we nog steeds", aldus Hoornenborg.

Te weinig beschikbare plaatsen

De hiv-preventiepil PrEP is er voor homo- en biseksuele mannen die seks hebben zonder condoom. Iedere GGD in Nederland heeft een aantal beschikbaar. In totaal gaat het om 6500 beschikbare plaatsen in een tijdsperiode van vijf jaar. Volgens de GGD’en zelf is dat veel te weinig. Onderzoek laat zien dat alleen al in Amsterdam 6000 mannen wonen die voldoen aan de criteria om de hiv-preventiepil via de GGD te krijgen. Er is slechts plek voor 2200 deelnemers. De kans op nieuwe hiv-infecties blijft daardoor onnodig groot, aldus Hoornenborg.

Route huisarts duurder

Naast de route via de GGD, is PrEP ook bij sommige huisartsen te krijgen. Voor de gebruiker kost dat echter 25 euro per maand. In Amsterdam krijgen huisartsen een vergoeding en scholing voor het verstrekken ervan, maar in de rest van het land gebeurt dat niet.