Kwaliteitsstandaard voor psychosociale problemen bij somatische ziekte

Een op de drie patiënten met een (chronische) somatische ziekte krijgt last van psychosociale problemen. Om dan betere zorg te kunnen bieden, is een kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Deze is getoetst door het Zorginstituut Nederland.

Gevoelens van onzekerheid, angst, machteloosheid en depressie: uit gegevens van het Nivel en het Trimbos-instituut blijkt dat een op de drie patiënten met een chronische ziekte psychosociale problemen ervaart.

Onduidelijkheid

Zorgverleners hebben niet altijd aandacht voor deze problematiek, schrijft het Zorginstituut. Dat komt onder meer door onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en financiering. Bovendien denken zorgverleners vaak dat de diagnose, begeleiding en behandeling veel tijd en geld kost. De kwaliteitsstandaard ‘Psychosociale zorg bij somatische ziekte’ moet duidelijkheid geven over wanneer, hoe en door wie psychosociale zorg geboden moet worden.

Belangrijke aanzet

"De kwaliteitsstandaard is een belangrijke aanzet om alle betrokkenen ervan bewust te maken dat psychosociale en somatische zorg niet los van elkaar kunnen worden gezien", zegt werkgroeplid Rudolf Ponds. "Hierdoor moeten zorgverleners zich beter in staat voelen om psychosociale aspecten aan de orde te stellen."

Organisaties

Het ministerie van VWS nam het initiatief tot de nieuwe kwaliteitsstandaard. Deze is opgesteld door veel verschillende organisaties, waaronder patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en beroepsverenigingen. Zij deden dat in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.