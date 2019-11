'Met een slimme aanpak is de cloud voor ziekenhuizen goedkoper'

Anders dan vaak wordt gedacht, kun je als ziekenhuis fors besparen met de overgang naar de cloud. Dat zeggen adviseurs van KPMG in Zorgvisie. Maar dan moet je wel precies weten wat je wilt.

De adviseurs doen hun uitspraken naar aanleiding van een artikel in het FD. In dit artikel geven Nederlandse ziekenhuizen aan dat zij onder druk staan van Microsoft om hun IT naar de cloud te brengen. Het techbedrijf zou die overgang bovendien aangrijpen om de kosten flink te verhogen.

De adviseurs zeggen de angst voor de hoge prijzen te begrijpen, maar deze angst is volgens hen niet reëel. ‘Sommige ziekenhuizen houden rekening met een toename van de kosten van dertig tot veertig procent, hoor ik om me heen. Maar bij veel van onze klanten zie ik dat de kosten juist dalen, soms zelfs aanzienlijk.'

Plug and play

Het is dan wel van belang dat je precies weet wat je wilt, aldus de KPMG'ers. Lang niet alles kan of hoeft over naar de cloud. Elk ziekenhuis heeft functies die het niet gebruikt en die dus niet over hoeven. Vaak ook zijn er in de cloud plug and play-applicaties beschikbaar die relatief betaalbaar zijn.

Het is dus zaak om in kaart te brengen wat je wel en niet wilt, op basis van een heldere strategie. Vervolgens ga je na welke oplossingen er in de cloud beschikbaar zijn en wat dat dan kost. 'Tel daar de andere voordelen van de cloud bij op, zoals een grote stabiliteit, flexibiliteit en de snel groeiende hoeveelheid innovatieve diensten waarvan je onder bepaalde voorwaarden gebruik kunt maken. Zelfs voor multinationals als Shell en Unilever is dat een reden om over te stappen, en dat zegt toch wel wat.’