Beeldzorg wordt reguliere zorg bij Carintreggeland

Na een succesvolle pilot gaat Carintreggeland beeldzorg vanaf 2020 als reguliere zorgactiviteit aanbieden. De Twentse woonzorgaanbieder wil hiermee inspelen op de veranderende zorgvraag in de regio.

De bevolking in de regio waarin Carintreggeland actief is, is sterk aan het vergrijzen en ouderen wonen langer thuis. De zorgaanbieder voorziet bovendien dat er minder (financiële) middelen beschikbaar zijn om kwalitatieve goede zorg te leveren aan meer cliënten en dat er in de nabije toekomst minder handen aan het bed zullen zijn. Met onder meer zorgtechnologie wil Carintreggeland hier een antwoord op bieden.

Met beeldzorg kunnen cliënten en begeleiders makkelijk op afstand contact hebben via een smartphone of tablet. Een pilot hiermee had positieve resultaten, zo laat Carintreggeland weten. “Zowel cliënten als medewerkers ervaren duidelijk een toegevoegde waarde. Beiden geven aan dat het onderlinge contact hetzelfde is gebleven. Beeldzorg geeft zowel cliënten als medewerkers structuur en ondersteunt hen op diverse vlakken; bijvoorbeeld bij administratieve werkzaamheden of het brengen van structuur in de dag. Doordat de begeleider op afstand aanwezig is, krijgen cliënten meer zelfvertrouwen. Ze ervaren dat ze zelfstandig gesprekken kunnen voeren. Het maakt cliënten meer en sneller zelfredzaam.”

Uit de pilot blijkt dat gesprekken met beeldzorg bovendien meer to the point gevoerd worden. “Een zorgmoment is hierdoor korter. Het scheelt tijd. Een groot voordeel is bovendien dat er minder reisafstanden afgelegd hoeven te worden. Dat is goed voor het milieu en bespaart bovendien kosten”, stelt de organisatie.

In de komende maanden wordt de structuur waarbinnen beeldzorg wordt toegepast verder uitgewerkt. Begin 2020 worden de thuisbegeleiders opgeleid en cliënten die in aanmerking komen voor beeldzorg geselecteerd en aangesloten. De uitrol zal fasegewijs plaatsvinden, aldus Carintreggeland.