Robert van Schijndel nieuwe programmadirecteur A.R.T.Z.

Robert van Schijndel is per 18 november benoemd tot programmadirecteur Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.). Hij gaat zich inzetten om dit samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen verder te verdiepen en waar mogelijk te verbreden, zo laat de organisatie weten.

A.R.T.Z is een samenwerkingsverband tussen Rijnstate in Arnhem, Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Onder de naam A.R.T.Z. Oncologisch centrum werken de drie ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep nauw samen.

Van Schijndel heeft bijna 30 jaar ervaring in de zorg, vanuit diverse functies en organisaties. "De ambitie van A.R.T.Z. spreekt mij erg aan", zegt hij. "Ik ben onder de indruk van wat er al bereikt is. De betrokkenheid en het draagvlak vanuit de deelnemende organisaties is groot. Ik kijk er naar uit om te verkennen hoe we de samenwerking verder voort kunnen zetten, verdiepen en eventueel uit kunnen breiden. Vanuit de succesvolle ervaringen op het gebied van oncologie ben ik ervan overtuigd dat we onze zorg in de regio Midden- en Oost- Gelderland verder kunnen laten excelleren."