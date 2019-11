Thea Bongers benoemd tot voorzitter raad van toezicht 't Heem

Thea Bongers (61) is met ingang van 15 november 2019 de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van zorgstichting ’t Heem in Udenhout. Zij volgt Ad Goos op, die na twee statutaire zittingstermijnen van elk vier jaar inmiddels afscheid heeft genomen.

Thea Bongers heeft jarenlange ervaring als toezichthouder en heeft diverse interim-management en bestuurlijke functies uitgevoerd in de (ouderen)zorg, zo laat de zorgorganisatie weten. "Met Thea krijgt zorgstichting ’t Heem een ervaren toezichthouder die waarde hecht aan de lokale verbondenheid en betrokkenheid van de woonzorglocaties. Raad van toezicht en raad van bestuur van zorgstichting ’t Heem zien dan ook met vertrouwen uit naar de samenwerking."

't Heem is een Midden-Brabantse zorgorganisatie die wijkverpleging en zorg biedt in woonzorglocaties in de kernen Udenhout, Haaren, Helvoirt, Berkel-Enschot en Biezenmortel.