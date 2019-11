Bestuursvoorzitter Bravis ziekenhuis kondigt aftreden aan

Hans Ensing treedt per 1 oktober 2020 af als voorzitter van de raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis. Dat maakt de raad van toezicht van het ziekenhuis bekend.

Ensing heeft de afgelopen 30 jaar eerst voor het Lievensberg ziekenhuis en vanaf de fusie in 2015 voor het Bravis ziekenhuis gewerkt. "In die jaren heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de lokale, (boven)regionale en landelijke ziekenhuiszorg, waarbij hij steeds zocht naar samenwerking met interne en externe betrokkenen. Hij streefde daarbij altijd naar een uitdagend maar haalbaar doel.

Hij realiseerde onder meer omvangrijke verbouw- en nieuwbouwprojecten en een geslaagde ziekenhuisfusie. Daarnaast droeg hij bij aan de oprichting van de integrale geboortezorg in Qocon en aan het Regionaal Elektronisch Netwerk met samenwerking op ICT-gebied. Op landelijk niveau bracht hij ziekenhuizen samen als bestuurslid van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en als voorzitter van de Samenwerkende Chipsoft Ziekenhuizen", zo laat de organisatie weten.



Bianka Mennema-Vastenhout, momenteel lid van de raad van bestuur, zal op 1 oktober 2020 het voorzitterschap overnemen. In januari 2020 start een wervingsprocedure voor een tweede bestuurder, naast Mennema.