'Extra aandacht voor kindermishandeling nodig'

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de kennisorganisatie Movisie houden vanaf maandag de Week tegen Kindermishandeling. Extra aandacht voor het probleem is nog steeds hard nodig, zeggen de initiatiefnemers. "Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog", stellen ze op een eigen site.

In Nederland groeit volgens hun informatie circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Ze hebben te maken met verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of moeten getuige zijn van huiselijk geweld.

Voor het voetlicht

De organisatoren hebben dertig verhalen verzameld van professionals, ouders en kinderen om kindermishandeling duidelijk voor het voetlicht te brengen, onder meer via sociale media en websites. Die gaan ze niet alleen tijdens de week delen, maar het hele jaar door. Maandag rond het middaguur komt het eerste verhaal online.

Voorbijganger benaderen

Verder zijn er deze week tal van lokale activiteiten. Zo gaat bijvoorbeeld de organisatie Veilig Thuis Utrecht, woensdag in het drukke winkelcentrum Hoog Catharijne, passanten benaderen. Ze gaan met de voorbijgangers in gesprek over vermoedens, signalen en wat iedereen kan doen om in actie te komen.

Virtualrealitysimulatie

Op zaterdag is er op het Raadhuisplein in Apeldoorn een virtualrealitysimulatie, die anderen laat beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld.

In Rotterdam is vijf keer de theatervoorstelling Blauwe Plekken over kindermishandeling te zien, naar het gelijknamig boek van Anke de Vries. De voorstelling is bestemd voor scholen, instellingen en zorgmedewerkers. (ANP)