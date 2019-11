Proces insulinemoorden in Rotterdam begonnen

In aanwezigheid van tientallen familieleden van slachtoffers is voor de rechtbank in Rotterdam het proces begonnen tegen de 23-jarige verpleger Rahiied A., die wordt beschuldigd van vier moorden en zeven pogingen tot moord op bewoners van vier verzorgingshuizen in de regio Rotterdam.

Hij zou ze zonder medische noodzaak insuline hebben toegediend, wat dodelijk kan zijn. Dat zou zijn gebeurd in 2016 en 2017. De verdachte werd exact twee jaar geleden opgepakt nadat een vrouw in een verzorgingshuis in Puttershoek onwel was geworden. De situatie was zo verdacht dat er onderzoek volgde en A. werd aangehouden. Daarna kwamen bij drie andere instellingen waar A. had gewerkt meerdere verdachte situaties alsnog aan het licht. Na onderzoek naar vijftien gevallen besloot het Openbaar Ministerie er elf op de aanklacht te zetten.

De verdachte heeft zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht. Alleen in het begin heeft A. bij de politie verklaard dat hij twee keer opzettelijk insuline had toegediend en één keer bij vergissing. Het was volgens A.'s advocaat Robbert van Haneghem destijds voorbarig van de aanklager om dat als een bekentenis te bestempelen.

De verdachte moet zijn proces bijwonen, besloot de rechtbank eerder, maar volgens zijn advocaat wil hij dat sowieso. Hij was alleen bij de laatste van de negen inleidende zittingen aanwezig. Hij was nerveus en zei weinig.

Er zijn acht dagen uitgetrokken voor het proces. (ANP)