Ministerie VWS ontruimd na brandalarm

In Den Haag zijn het ministerie van VWS en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uur lang ontruimd. Op een verdieping van Sociale Zaken was er een melding over rookontwikkeling.

Zevenhonderd medewerkers en onder anderen ook minister Bruins (Medische Zorg en Sport) moesten het pand verlaten en stonden een uur buiten. Juist maandagochtend overlegde de top van het kabinet met de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het gebouw van VWS.

Pand verlaten

Niet alle deelnemers aan dat wekelijkse coalitieoverleg verlieten het pand nadat het alarm ging. De oorzaak van de melding is onduidelijk.