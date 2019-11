Verdachte insulinemoorden ontkent en zwijgt opnieuw

De man die wordt verdacht van vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe in vier verzorgingshuizen, heeft op de tweede dag van zijn proces een paar keer kort gezegd dat hij "er niets mee te maken heeft". Daarna beriep hij zich snel weer op zijn zwijgrecht en liet zich niet meer verleiden om antwoord te geven op vragen van de rechtbank in Rotterdam. De 23-jarige leerling-verpleger stortte in toen de aanklagers foto's van twee slachtoffers lieten zien.

De foto's werden op zijn tafeltje gelegd maar A. wilde er niet naar kijken. Toen de griffier ze naar zijn blikveld verschoof, ontweek hij ze opnieuw door zijn hoofd weg te draaien. Daarna draaide A. de foto's om en barstte in snikken uit. De rechters probeerden contact met hem te krijgen, maar hij reageerde niet. "Rahiied, waarom wil je niet naar de foto's kijken? Waarom draai je de foto's om?" A. draaide iedere keer zijn hoofd weg, wilde niemand aankijken en wreef snikkend over zijn ogen. Daarop onderbrak de rechtbank de zitting.

Insuline

De rechters hielden hem dinsdag vijf zaken voor waarin Rahiied A. wordt verdacht van het injecteren van insuline aan enkele bewoners van zorginstelling De Wetering in Rotterdam en De Riederborgh in Ridderkerk. Het medicijn kan bij mensen die geen diabetes hebben dodelijk zijn.



De elf slachtoffers - veelal demente, bejaarde vrouwen - waarvoor A. wordt vervolgd, werden van het ene op het andere moment ernstig onwel door een zeer verlaagde bloedsuiker. Vier van hen overleden kort daarna, ook omdat de behandelaars niet wisten wat de betrokkenen mankeerden en dachten dat het door andere kwalen of de ouderdom kwam. Soms werd daarom niet of te weinig behandeld. Zeven mensen overleefden het ternauwernood. Onder hen de enige man van de elf betrokkenen.



De families en nabestaanden van de slachtoffers zijn teleurgesteld dat A. niets loslaat. Ze willen weten wat zijn beweegredenen waren.

Dokter worden

Maandag zei A. nog minder. Uit politieverhoren en psychiatrische onderzoeken bleek dat hij wel heeft toegegeven dat hij drie vrouwen insuline inspoot. Bij zeker twee van hen staat dat op camerabeeld. Ook had hij dokter willen worden en gedroeg hij zich graag zo. Collega's hebben gezegd dat hij het saai vond en "kickte op actie".



Het proces gaat donderdag verder. (ANP)