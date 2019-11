Zorgwerkgevers in Overijssel krijgen nieuwe voorvrouw

Susanne Katus gaat per 1 januari aan de slag als directeur-bestuurder van WGV Zorg en Welzijn. Ze volgt in deze rol Gerard Nederpelt op.

Katus is een ervaren bestuurder met een brede werkervaring in verschillende sectoren, waaronder politie en zorg. Haar laatste functie was die van directeur bij Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast was ze sinds maart 2019 directeur/coördinator bij de Alliantie Nederland Rookvrij.

Samenwerking

Katus kijkt vooruit naar haar nieuwe functie bij de werkgeversvereniging in Overijssel. “De zorg en welzijnssector vind ik interessant, omdat het veelzijdig is en continu in ontwikkeling en we voor flinke uitdagingen staan”, aldus Katus. “WGV Zorg en Welzijn heeft een belangrijke rol in de regionale samenwerking waarbij de kracht zit in het versterken van elkaar.”

WGV Zorg en Welzijn is opgericht door regionale zorg- en welzijnsorganisaties en richt zich op personeelsvoorziening voor de sector. De vereniging rekent de Achterhoek, regio Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente tot haar werkgebied. Bij de vereniging zijn circa 180 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.