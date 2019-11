Manna neemt failliet Zeker Zorg over

De Twentse zorgorganisatie Manna neemt de failliete stichting Zeker Zorg over. Zeker Zorg vroeg eind oktober haar faillissement aan. De curator heeft op 19 november besloten dat Manna Zeker Zorg mag overnemen.

Door de overname is de zorg voor alle circa 250 cliënten van Zeker Zorg gewaarborgd. Ook neemt Manna een groot deel van het personeel over. Zeker Zorg raakte in juli in de problemen, nadat bekend werd dat de aanbieder naast een miljoen euro verlies, meer dan twee miljoen euro moest terugbetalen aan zorgverzekeraar Menzis, de Belastingdienst en de gemeente Enschede.

Zeker Zorg begeleidde in Twente cliënten naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan binnen de maatschappij door het leveren van begeleiding en beschermd wonen. Manna is enthousiast over het zorgconcept voor kwetsbare mensen. “De zorgverlening van Zeker Zorg past binnen onze visie”, aldus bestuurder André Kok. “Persoonlijke aandacht en ondersteuning voor iedereen vanuit christelijke basis. Het buddysysteem waar Zeker Zorg mee werkt, gaat uit van naast de cliënt staan. We zijn blij dat door deze overname er een oplossing is voor de cliënten. Het is een kwetsbare groep mensen waar we ons van harte voor willen inzetten.”

De overname betekent dat Zeker Zorg onderdeel wordt van Manna. Manna is al 65 jaar in Twente actief op het gebied van professionele ondersteuning in het huishouden, wijkverpleging, wonen met zorg en persoonlijke begeleiding.