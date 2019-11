Radboudumc neemt aandeel in Apotheek A15

Het Radboudumc is per 1 november 2019 aandeelhouder geworden in Apotheek A15. Hiermee krijgen de drie aandeelhouders (ErasmusMC, UMC Groningen en Radboudumc) ieder een gelijk belang van 33 procent in de landelijk opererende apotheek die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van unieke geneesmiddelen.

Het Radboudumc krijgt zo toegang tot geneesmiddelen die niet in de markt verkrijgbaar zijn. "Dit past naadloos in de Radboudumc-visie op farmaceutisch specialistische patiëntenzorg en het academisch medische netwerk", zegt ziekenhuisapotheker en hoofd apotheek Remco de Jong van het Radboudumc.



Bereidingsapotheek Apotheek A15 bestaat vijf jaar en lever geneesmiddelen aan ongeveer 80 ziekenhuizen en meer dan 200 apotheken. "Met de toetreding van het Radboudumc wordt de slagkracht van Apotheek A15 vergroot", stelt apotheker en A15-directeur Reinout Schellekens. "Onze missie is om geneesmiddelen die er anders niet zouden zijn voor artsen en patiënten beschikbaar te stellen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Investeringen in de ontwikkeling van bijzondere geneesmiddelen en nieuwe productiemethoden worden nu nog beter haalbaar."