Pensioenpremie PFZW blijft gelijk in 2020

Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) verhoogt volgend jaar haar pensioenpremies niet. Ook het opbouwpercentage blijft 1,75 procent. Bovendien is de kans erg klein dat er volgend jaar gekort moet worden op de uitkeringen.

Maar PFZW is niet in staat om de pensioenen mee laten groeien met de inflatie, zegt directeur Peter Borgdorff: "Daarvoor is de financiële positie niet voldoende robuust." Hij verwacht de komende jaren ook niet dat de PFZW-pensioenen kunnen worden verhoogd. Dat kan pas gedeeltelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110 procent. "Daar zijn we nu nog ver van verwijderd," aldus Borgdorff.

Uitstel Koolmees

Gisteren besloot minister Koolmees van Sociale Zaken dat de pensioenfondsen een jaar lang uitstel krijgen om te voldoen aan de regels. Dit met uitzondering van fondsen die een dekkingsgraad hebben van 90 procent of minder. Het PFZW zit daar met 94,1 procent (stand eind oktober) boven en die dekkingsgraad is daarna zelfs iets gestegen. Dat komt door het gunstige beursklimaat en de licht oplopende rente.

Zekerheid 31 december

Borgdorff: "De kans is dus nu wel kleiner dat we dit jaar onder die 90 procent dekkingsgraad komen. Maar pas op 31 december weten we het zeker. Dus pas dan is duidelijk of we in 2020 de pensioenen moeten verlagen."

Pensioenpremie 2021

PFZW houdt er rekening mee dat in 2021 de pensioenpremie wél moet worden verhoogd en/of de pensioenopbouw verlaagd. Dat hangt af van onder meer de rentestand, beurskoersen, de prognose voor de levensverwachting en afspraken die worden gemaakt als gevolg van het recente pensioenakkoord door alle betrokken partijen.

Maatschappelijke rust

Borgdorff is blij dat minister Koolmees "zich de zorgen van deelnemers en pensioenfondsen heeft aangetrokken en dat er nu voorlopig maatschappelijke rust wordt gecreëerd". PFZW is het op één na grootste pensioenfonds van Nederland met een belegd vermogen van ongeveer 238 miljard euro en 2,9 miljoen deelnemers.