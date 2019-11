Bestuursvoorzitter HVO-Querido zwaait af

Clemens Blaas legt op 1 juni 2020 het bestuursvoorzitterschap van HVO-Querido neer. Blaas vindt de twaalf jaar die hij dan als bestuursvoorzitterin functie is geweest het maximum voor een bestuurder in “een dynamische organisatie” als HVO-Querido.

In een korte toelichting laat HVO-Querido weten dat de organisatie mede dankzij de uitstekende bestuurskwaliteiten van Blaas zich sterk heeft ontwikkeld, onder meer door versterking van het netwerk in de gemeente waar de aanbieder van opvang, woonbegeleiding en dagbesteding actief is.

De raad van toezicht gaat in nauwe afstemming met Douwe van Riet, lid raad van bestuur, op zoek naar een opvolger van Blaas. Blaas zelf blijft het komende half jaar als bestuursvoorzitter volop actief voor HVO-Querido.

HVO-Querido is een zorgorganisatie die al sinds 1904 bestaat en is actief in Amsterdam, Diemen, Haarlem, Alkmaar en Almere. Met 1300 medewerkers biedt HVO-Querido op 55 locaties steun aan 4500 kwetsbare burgers met als doel deelname aan de maatschappij.