Bruins benoemt verkenner om ruzie ziekenhuis-cao te stoppen

Minister Bruins (Medisch Zorg) benoemt donderdag een verkenner die de gesprekken over een nieuwe ziekenhuis-cao moet vlottrekken. "De minister wil dat vakbonden en NVZ op heel korte termijn weer met elkaar gaan praten", aldus een woordvoerder van VWS.

Bruins maakt morgen de naam van deze verkenner bekend. Deze zomer stelde hij ook een verkenner aan om de problemen van verpleegkundigen met het wetsvoorstel BIG-2 op te lossen. Dat was Alexander Rinnooy Kan.

Heel duidelijk

Bruins heeft dinsdag en woensdag vertegenwoordigers van bonden en NVZ op het ministerie ontvangen. Hij heeft hen volgens de woordvoerder "heel duidelijk gezegd dat ze met spoed hieruit moeten zien te komen. Gelukkig hebben deze partijen laten weten dat ze ook de urgentie ervan zien."

Een woordvoerder van één van de vier bonden, FBZ, heeft gezegd dat er dit jaar geen acties meer komen: "Nu moet zo snel mogelijk iedereen zijn agenda's leegmaken om te praten."

NEE

De minister heeft opnieuw laten weten dat hij geen extra geld uittrekt om een deel van de salaris-eisen te betalen. Bruins antwoordt met een "hele dikke ‘nee’, met hoofdletters N E E, op vragen over extra financiële steun voor deze ziekenhuis-cao", aldus de woordvoerder.

Beide partijen moeten uiterlijk begin volgende week aan tafel met de verkenner. Bruins heeft geen uiterste datum genoemd voor een akkoord. Vorige week stelde NVZ de bonden nog voor om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, maar die wezen dat af.

Geen akkoord

NVZ en bonden hebben na het aflopen van de vorige cao in april nog geen akkoord voor de 200.000 medewerkers. Het laatste bod van de ziekenhuizen (in juni) was voor 2020 en 2021 een loonsverhoging van vier procent. Dit jaar zou het personeel een eenmalige uitkering krijgen van duizend euro.

De bonden willen dit jaar 3,5 procent (ongeveer vijf procent over de resterende negen maanden van 2019) meer salaris en in zowel 2020 als 2021 vijf procent.

Zondagsdienst

Woensdag voerde een groot deel van het ziekenhuispersoneel acties voor een nieuwe cao. In vrijwel alle ziekenhuizen was er een zondagsdienst. Het Jaarbeursplein in Utrecht stond 's middags vol met ongeveer 2000 demonstrerende verpleegkundigen. Een van de sprekers was NVZ-voorzitter Ad Melkert. De demonstranten hebben een petitie aan hem overhandigd.

De stakende medewerkers maakten hun ongenoegen duidelijk met toeters en spandoeken waarop teksten als: 'De cao valt zwaar op de maag, 5 procent erbij graag' en 'Als ze willen dat we stralen, moeten ze ons meer betalen'.