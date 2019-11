Brabantse thuiszorgorganisaties digitaliseren medicatieproces

BrabantZorg, Laverhof, Van Neynsel, Patein, Vivent en Zorggroep Elde maasduinen gaan de toedieningsregistratie van medicijnen in de thuiszorg digitaliseren. Dit doen zij samen met apothekersverenigingen BrabantFarma en Concordant.

Met de regionale aanpak willen de zorgorganisaties in Noord-oost-Brabant en apotheken de kwaliteit en veiligheid van het medicatieproces in de thuiszorg verder verbeteren. Het initiatief is mogelijk gemaakt dankzij een door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde proeftuinsubsidie. Hierin wordt onderzocht waar partijen tegen aanlopen bij de digitalisering van toedieningsregistraties. Uiteindelijk is het de bedoeling dat medicatiegegevens in heel Nederland digitaal worden uitgewisseld, zo meldt TV Schijndel.

Kleiner risico op fouten

Nu gebeurt medicatieverstrekking aan cliënten door thuiszorgmedewerkers gebeurt nu nog met papieren toedienlijsten. Het kan daarbij echter voorkomen dat deze lijsten veranderen als een cliënt bij de huisarts of in het ziekenhuis is geweest. Met een digitale registratie zijn de lijsten sneller actueel. Daarnaast is het risico op fouten kleiner en verloopt de samenwerking met apotheken soepeler. Ook kan de thuiszorgmedewerker gemakkelijker medicatie bijbestellen en sneller communiceren met de apotheek.

Eén softwareleverancier

De zorgorganisaties en apothekersverenigingen hebben samen een softwareleverancier geselecteerd. Alle 1700 thuiszorgmedewerkers en 60 apotheken gaan met dit zelfde systeem aan de slag. Uiteindelijk is het systeem bedoeld voor 6000 cliënten. De organisaties verwachten het project begin 2020 af te ronden.