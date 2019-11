'Prima dat Google medische data verzamelt'

Google bemachtigde onlangs de medische data van miljoenen Amerikanen. In principe een goede zaak, vindt arts en hoogleraar aan de universiteit van Leiden Daniel Hommes.

Google kan van data informatie maken en door informatie inzichten verschaffen in betere zorgverlening, aldus Hommes op de site van Eenvandaag. "Dan moet je denken aan statistische gegevens rond ons Google-gedrag naar medische zaken. Bijvoorbeeld: je zoekt het woord 'kortademigheid'. Google verzamelt wat jij ophaalt aan antwoorden. Het bedrijf kan van deze ruwe data inzichten geven in zorg en gezondheidswinst."

Een goede zaak, aldus Hommes, die eerder een uitnodiging kreeg om in het UCLA Medical Centre in Los Angeles mee te denken over een oplossing voor de grote problemen in het Amerikaanse zorgstelsel. De zorgkosten zijn hier opgelopen 20 procent van het BNP.

Oplossing medische data

De oplossing vond Hommes in medische data. "Artsen kunnen met behulp van data van duizenden dossiers en de expertise van specialisten een advies geven in de spreekkamer. Om de chaos van al die gegevens te ordenen, kunnen we artificiële intelligentie toepassen. Hieruit volgen aanbevelingen met een hoge betrouwbaarheid."

De arts kan vervolgens op de computer aangeven of hij het advies wil accepteren of verwerpen. "Daarmee houdt arts altijd de touwtjes in handen. Dit willen we voor elke chronische diagnose. De dure specialist heeft dan meer tijd voor gecompliceerde zorg."

Ook in Nederland is hier behoefte aan, aldus Hommes. "In Nederland rijzen de zorgkosten en het aantal mensen met verschillende ziektes ook de pan uit." Aan het LUMC is hij daarom in juli van dit jaar met een platform begonnen.