Nieuwe branchevereniging wil sociaal geweten van Nederland zijn

Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben de handen ineen geslagen en gaan vanaf 1 januari samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en opvang. Hoewel naam en uitstraling nieuw zijn, wil Valente zich als vanouds sterk maken voor kwetsbare personen in de samenleving.

“We zorgen ervoor dat de stem van duizenden cliënten en professionals wordt gehoord in de politiek en maatschappij”, zo vat Valente de eigen missie samen. “Op lokaal, regionaal én landelijk niveau. Dat doen we onder meer door organisaties te adviseren, kennisdeling en ervaringsdeskundigheid te faciliteren en belanghebbenden te raadplegen en informeren.”

Bestuur

De nieuwe directeur van de vereniging wordt Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, nu nog bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland en voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Vanuit de leden is Ineke van Hooff, bestuurder van Stichting Kwintes, tot nieuwe voorzitter gekozen.

Uitgangspunt

De vereniging ziet zichzelf als het sociale geweten van Nederland: Valente stelt het bewaken van het grondrecht op wonen en het leven in een veilige omgeving als haar belangrijkste taken. De vereniging maakt zich sterk voor groepen in de samenleving voor wie dat niet, of niet direct, binnen handbereik is. Hierbij valt te denken aan mensen die kampen met forse psychische of psychosociale problemen, of zij die moeten leven met huiselijk geweld, uitbuiting, dak- en thuisloosheid. Daarbij hanteert de vereniging het fundamentele uitgangspunt dat ieder mens telt.

Waarde

Dut uitgangspunt komt ook tot uitdrukking in de naam. ‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen ‘krachtig, gezond, dapper en getalenteerd’. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’.

Groot netwerk

Hoewel de Federatie Opvang en RIBW Alliantie zich als afzonderlijke verenigingen richtten op verschillende, specifieke terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, was er één gezamenlijk doel: ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen. Met de fusie op 1 januari 2020 ontstaat een breed georiënteerde branchevereniging met een groot netwerk, een enorm draagvlak en zeer specialistische kennis over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Dit maakt Valente -naar eigen zeggen- tot een krachtige kennispartner voor overheden, het bedrijfsleven, media, zorgprofessionals en maatschappelijke instanties.