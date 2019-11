ActiZ: Digitale zorg moet de norm worden

Om niet volledig vast te lopen moet de VVT-sector werk maken digitalisering, stelt ActiZ. Voor de leden van de brancheorganisatie kan dit nog een lastige opgave zijn. Daarom komt ActiZ met een digitaliseringvisie, die praktische handvatten biedt en een route uittekent voor de komende jaren.

Volgens ActiZ is een digitale transformatie noodzakelijk om de zorg in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg toekomstbestendig te maken. "Zo neemt het aantal ouderen de komende twintig jaar fors toe, stijgt de behoefte aan zorg en worden de zorgvragen inhoudelijk complexer. Daarnaast zijn de beschikbare middelen schaars en lopen de personele tekorten sterk op. Doorgaan op de huidige voet is vastlopen; blijven denken en doen vanuit de bestaande situatie is ontoereikend voor de zorg die ActiZ-leden leveren. Het roer moet om. Niets doen is geen optie", zo is in het visiedocument te lezen.

Digitalisering draait niet om technologie, benadrukt de branchevereniging. "Het gaat om hoe je een organisatie wordt waarbij de klant centraal staat. En digitaal de norm is", stelt ze. De digitale transformatie kan de positie van zowel cliënten als zorgprofessionals en organisaties versterken.

CNIO

Concreet zouden VVT-organisaties in de nabije toekomst moeten investeren in kennis en competenties. " Om te zorgen dat de leden de competenties voor de toekomst ontwikkelen gaat ActiZ leden hierin faciliteren. Een optie is de oprichting van een academie. Een andere optie is de rol van de Chief Nurse Information Officer (CNIO) in de sector verbreden; zij kunnen een rol spelen in de verbinding tussen de verpleegkundige praktijk en het informatie domein."

Gegevensuitwisseling

Verder moet de sector aansluiten bij landelijke standaarden voor elektronische gegevensuitwisseling. "Daarbij gaat het om het meedenken en ontwikkelen van zorginformatiebouwstenen", stelt ActiZ. "Bij standaardisering moeten we niet de illusie hebben dat die met een big bang is geregeld. In dat geval lopen we het risico om te stranden in theoretische schoonheid. Een standaard die wellicht nog niet voor alle gevallen het ultieme antwoord is, is beter dan een jaar vertraging oplopen."

De sector moet een minimaal ICT-niveau vaststellen en realiseren. Om aan te sluiten bij de behoeften van cliënten moeten zorgaanbieders actief meewerken aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) en e-health-toepassingen ontwikkelen opschalen. Om tegenwicht te bieden aan grote ICT-leveranciers moeten zorgaanbieders hierbij vooral samen optrekken.

Zwemmen

De ActiZ-leden moeten vooral met digitalisering aan de slag gaan. "Zwemmen leer je niet uit een lesboekje maar in het diepe. Dat is in zekere zin ook van toepassing op de digitale transformatie van de zorg", aldus de branchevereniging.