Eerste koppeling tussen e-healthplatform en ggz-epd via Koppeltaal

E-healthplatform Therapieland is via de ict-infrastructuur Koppeltaal verbonden met het epd van ggz-instelling Vitaalpunt. Epd-leverancier Medicore bracht de koppeling tot stand.

Koppeltaal is een initiatief vanuit de ggz om de ict van instellingen meer te standaardiseren. De koppeling levert op de korte termijn tijdswinst op voor zorgverleners, aldus Willemijn Dekker van Vitaalpunt. Dit omdat ze maar één keer hoeven in te loggen.

"Maar de échte winst zit in de toekomst," aldus Dekker. "De infrastructuur van Koppeltaal maakt de weg om ook andere applicaties te koppelen. Door de standaardisering is er minder maatwerk nodig en kost een nieuwe koppeling minder ontwikkeltijd, doorlooptijd en dus geld. Daardoor krijgen zorgverleners steeds makkelijker, sneller en met minder kosten toegang tot informatie en systemen."

Zorgproces ondersteunen

Ook Zweder Bergman van ontwikkelorganisatie VZVZ is enthousiast over de aansluiting. “Elke GGZ-instelling heeft zijn eigen kijk op hoe IT het zorgproces moet ondersteunen. Dat geldt ook voor de toepassing van e-health interventies. Koppeltaal ondersteunt de toegankelijkheid van e-health ongeacht de IT-strategie. Dat betekent voor de instelling keuzevrijheid, nu en straks."

Het bijzondere van de livegang bij Vitaalpunt is dat voor het eerst e-health direct beschikbaar komt in het EPD, aldus Bergman. "Dat toont aan dat e-health ook op deze manier prima te ontsluiten is. Ik vewracht dat dit andere ggz-instellingen en epd-leveranciers zal stimuleren om ook deze variant toe te passen.”