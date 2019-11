Veel minima betalen meer voor zorgpolis

Veel minima met een zogenoemde gemeentepolis betalen volgend jaar meer zorgpremie. Dat komt omdat een deel van de verzekeraars de korting op de collectieve verzekeringen verlagen of schrappen.

Veel gemeenten compenseren die premieverhogingen niet of bezuinigen er op, aldus vergelijkingssite ZorgKiezer.nl na een analyse van de collectieve zorgverzekering voor minima in de grootste dertig gemeenten.

Flinke groei

Het aantal mensen met een laag inkomen dat een gemeentepolis heeft, is de afgelopen jaren gegroeid, van 525.000 in 2015 naar zo’n 725.000. Voor veel mensen met hoge zorgkosten is de gemeentepolis een goede zorgverzekering omdat er veel wordt vergoed, aldus de vergelijkingssite. Ook kan het eigen risico vaak worden meeverzekerd.

Verschillen nemen toe

De verschillen tussen wat minima in verschillende gemeenten kwijt zijn aan hun gemeentepolis nemen toe: minima met een uitgebreide dekking betalen in Utrecht bijvoorbeeld twee euro per maand minder, terwijl het in Rotterdam acht euro duurder wordt. De gemeenten Apeldoorn en Borger-Odoorn stoppen helemaal met de gemeentepolis, omdat het te duur wordt.