Farmaceut MSD investeert in biotechproductie Oss

Geneesmiddelenbedrijf MSD verdubbelt de komende jaren haar capaciteit voor biotechproductie in het Brabantse Oss. Aanleiding is de wereldwijd groeiende vraag naar behandelingen tegen kanker, meldt de onderneming vrijdag. Momenteel produceert MSD geneesmiddelen voor op kanker gerichte immuuntherapie voor Europa, straks is dat ook voor de rest van de wereld, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

MSD investeert in totaal 16 miljard dollar om productiecapaciteit en -faciliteiten over de hele wereld uit te breiden. Hoeveel MSD in Oss steekt, wil de woordvoerder niet zeggen. "Maar het is een flinke investering. En de capaciteit was al groot", aldus de zegsman.

Hoeveel groter de productiecapaciteit wordt, mag de woordvoerder vanwege regelgeving niet bekendmaken. Wel geeft hij aan dat MSD voor de productie van de middelen momenteel twee ketels van 22.000 liter in gebruik heeft, en die worden verdubbeld. Ook komen er nieuwe gebouwen bij, vertelt hij. Het aantal medewerkers groeide de afgelopen jaren al, zegt hij verder. "Nu al werken er 450 mensen bij biotech in Oss, en alleen al in Oss hebben wij op twee locaties honderd vacatures openstaan." De verdubbeling neemt meerdere jaren in beslag.

MSD is onderdeel van de Amerikaanse farmaceut Merck. Ook bij locaties van MSD in Haarlem en Boxmeer wordt volop gebouwd, aldus de onderneming. Het bedrijf heeft verder nog een vestiging in De Bilt. Bij MSD Nederland werken in totaal circa 6000 mensen. (ANP)