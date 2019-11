Invoering anw-diensten psychiaters loopt vertraging op

De psychiaters slagen er niet in om tijdig een systeem te bedenken om anw-diensten te verplichten. Tweede Kamer en staatssecretaris Blokhuis (VWS) hadden NVvP en GGZ Nederland gevraagd dit uiterlijk in december te regelen, maar daar slagen ze niet in.

Tweede Kamer en Blokhuis willen dat alle psychiaters meedraaien in de avond-, nacht en weekend (anw-) diensten in de ggz. Onder meer omdat veel vrijgevestigde psychiaters hiervan zijn uitgesloten. Blokhuis laat in een brief aan de Tweede Kamer weten teleurgesteld te zijn in de langzame gang van zaken: "Naar mijn mening is onvoldoende tempo gemaakt om deze problematiek aan te pakken."

Regiobijeenkomsten

NVvP en GGZ Nederland zijn nog bezig met het organiseren van regiobijeenkomsten om leden te raadplegen en te praten over de invulling van de crisis- en anw-diensten in hun regio. Blokhuis laat in de brief nog eens duidelijk weten dat hij echt een verplichting wil voor psychiaters om te participeren in anw–diensten en dat zorgaanbieders hen ook moeten toelaten.

Sanctiestelsel

Bovendien wil Blokhuis dat de psychiaters en instellingen een minimum-aantal uren anw-diensten vastleggen. Verder moet er een "sanctiestelsel komen, toezicht op en de handhaving van de naleving van de wettelijke verplichting".