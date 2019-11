OM eist 20 jaar cel en tbs tegen insuline-'dokter'

Het Openbaar Ministerie wil dat leerlingverpleger Rahiied A. wordt veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens het OM pleegde hij vier moorden met insuline en deed meerdere pogingen anderen van het leven te beroven.

De verdachte zou in 2016 en 2017 vier bewoners van verpleeg- en verzorgingsinstellingen in de regio Rotterdam hebben vermoord met een overdosis insuline.

Hulpeloze toestand

Voor alle elf slachtoffers is de verdachte ook aangeklaagd voor het "brengen én laten in een hulpeloze toestand door het onnodig toedienen van insuline, met zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg".

Liegen en ontkennen

A. wist volgens het OM wat er aan de hand was, maar zette behandelaars na de ernstige onwelwordingen op het verkeerde been, door "te liegen en glashard te ontkennen" dat er insuline in het spel was. Hij heeft dat bewust en weloverwogen gedaan, zei de officier van justitie.

Graag dokter

Als motief gaan de aanklagers uit van een doktersfantasie. De verdachte was een verpleger in opleiding, maar wilde graag arts zijn. Hij had de behoefte waardering te krijgen. Het zou hem niet gaan om oude zieke mensen uit hun lijden te verlossen.

Dementerend

De meeste slachtoffers waren oud en dementerend. Ze konden daarom niet aangeven dat ze geïnjecteerd waren. De meesten hadden een verklaring om niet te behandelen of reanimeren. Toen de betrokkenen ziek werden, dachten de behandelaars dat dit mogelijk door andere kwalen werd veroorzaakt.

Na het stoppen van de behandeling kwamen enkelen in een terminale situatie, terwijl eenvoudige handelingen levensreddend hadden kunnen zijn, aldus het OM.