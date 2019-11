Gynaecologen willen aanpassing richtlijn inleiden bevallingen

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Jan van Lith wil de richtlijn voor het inleiden van bevallingen standaard van 42 weken naar 41 weken brengen. Er werd tot nu toe aangenomen dat het niet veel kwaad kan om 42 weken te wachten. Maar uit een Zweedse studie blijkt nu anders.

Een nieuwe Zweedse studie laat zien dat zes baby’s die na een zwangerschap van 42 weken ter wereld kwamen, al overleden in de buik of vlak na de bevalling. Dat meldt de NOS. In Nederland bestaat geen eenduidig beleid als het gaat om inleiden. Als de vrouw gezond is, is het veelal normaal om pas na 42 weken in te leiden. Sommige ziekenhuizen bieden vrouwen dit al aan na 41 weken.

Groter risico

Uit eerder Nederlands onderzoek naar inleiden na 41 en 42 weken zwangerschap werd geconcludeerd dat er is niet veel verschil. ‘’Met de Zweedse cijfers erbij slaat de balans echter door naar eerder inleiden”, zegt gynaecoloog Jan van Lith. "Maar ik wil wel dat we iedere zwangere erop wijzen dat de kans op sterfte toeneemt als we langer wachten met het opwekken van de bevalling. Die kans op sterfte blijft klein, een op de 230, maar hij is er wel. Vrouwen moeten er daarom altijd voor kunnen kiezen het kindje bij 41 weken te laten komen."

Heldere richtlijn

De NVOG werkt samen met de beroepsvereniging van verloskundigen (KNOV) samen aan een heldere richtlijn voor alle gynaecologen en verloskundigen. Woordvoerder Hennie Zoontjes van de KNOV: "Het is te begrijpen dat de eerste reflex is om alle zwangeren een inleiding aan te bieden bij 41 weken. Toch is het de vraag of dat het beste is". De weeën zijn vaak pijnlijker, zo stelt hij, en er zijn aanwijzingen dat kinderen na vijf jaar na de geboorte meer gezondheidsproblemen hebben, zoals infecties. Zoontjes: "De voor- en nadelen moeten dus goed worden afgewogen."