'Hulpverleners bedreigd en geïntimideerd'

Werknemers in de sociale hulpverlening hebben in toenemende mate te maken met agressie, geweld en bedreigingen. Fysieke en verbale agressie zijn bij sociaal werkers aan de orde van de dag, meldt RTL Nieuws op basis van een enquête in samenwerking met BPSW, de beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk.

Ruim 4000 sociaal werkers uit de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering, GGZ, dak- en thuislozenopvang, wijkteams en crisisopvang werkten daaraan mee. Meer dan 80 procent van de respondenten is vrouw.

Deze groep hulpverleners wordt onder meer via voicemail of sociale media lastiggevallen, geïntimideerd en bedreigd. Bijna allemaal hebben ze in de afgelopen drie jaar te maken gehad met verbaal geweld (97 procent) en intimidatie (90 procent). Zo'n 40 procent gaf aan weleens te maken te hebben met fysiek geweld.

De helft van de ondervraagden neemt uit voorzorg weleens een collega mee naar een afspraak of doet een beroep op de politie.

"Wij zijn geschrokken van de omvang van het geweld", zegt Jan Willem Bruins, directeur van BPSW, tegen RTL. "Eigenlijk heeft iedere sociaal werker hier dus mee te maken." (ANP)