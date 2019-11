'Stagiair in zorg onvoldoende begeleid'

Op het meldpunt stagemisbruik voor de zorgsector zijn in drie weken 290 meldingen binnengekomen. Volgens FNV klagen leerlingen vooral dat ze niet of onvoldoende begeleiding krijgen. Ook zeggen stagiairs dat ze als volledige werkkracht worden ingezet en handelingen moeten doen waartoe ze nog niet bevoegd zijn.

De vakbond heeft besloten om het meldpunt, dat maandag zou sluiten, open te houden tot 6 januari. Daarbij is het uitgebreid voor de hele zorgsector. Eerder gold het meldpunt alleen voor stagiairs in de gehandicaptenzorg, kinderopvang en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.



"Ondanks de enorme personeelstekorten in de zorg, mag het natuurlijk niet gebeuren dat leerlingen en stagiairs als volledige werkkracht worden ingezet. Zij moeten boven de personeelssterkte staan, omdat zij het vak nog moeten leren", zegt Cor de Beurs, zorgbestuurder bij de FNV. (ANP)