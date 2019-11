Botoxbehandelingen voortaan alleen door bevoegde artsen en tandartsen

Momenteel worden op veel plekken cosmetische behandelingen uitgevoerd terwijl dat niet mocht. De Inspectie voor Gezondheidszorg gaat vanaf nu strenger controleren, blijkt uit het kwaliteitskader voor cosmetische zorg van het Zorginstituut.

Niet alleen (tand)artsen, ook schoonheidsspecialisten en kappers voeren regelmatig botoxbehandelingen uit terwijl ze daar niet toe bevoegd zijn. Het is echter essentieel dat de persoon die deze ingrepen uitvoert een relevante opleiding heeft gevolgd en dus medisch bevoegd is. Vanaf nu mogen alleen nog gekwalificeerde artsen en tandartsen dit soort behandelingen doen. Dat meldt BNR.

Zorgkwaliteit in gevaar

De afgelopen jaren nam de vraag naar botox toe, waardoor dit soort behandelingen steeds meer werden aangeboden. Ook door onbevoegden. Dit bracht de kwaliteit van zorg in gevaar. Bij lipfillers is er met name een grote kan sop complicaties.

Voldoen aan kwaliteitskader

Voorzitter Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde Catharina Meijer laat weten blij te zijn met het nieuwe kwaliteitskader en de maatregelen. Ze hoop dat er nu, in tegenstelling tot eerder, wel genoeg mankracht is om alles te controleren. Samen met de inspectie gaat de nieuwe commissie voor de cosmetische sector kijken naar wat er gedaan kan worden, zodat er aan het nieuwe kwaliteitskader voldaan wordt.