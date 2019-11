'Verdachte insulinemoorden kán niet verklaren'

Leerlingverpleger Rahiied A. begrijpt de emoties van de nabestaanden, maar hij kán geen verklaring afleggen. Dat zei zijn advocaat maandag bij aanvang van zijn pleidooi in de rechtbank in Rotterdam. A. wordt verdacht van van vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe.

"Er valt van Rahiied op dit moment en met zijn gesteldheid geen betrouwbare verklaring te verwachten", zei advocaat Robbert van Haneghem. A. heeft tot nu toe nauwelijks iets gezegd tijdens de behandeling van de zaak tegen hem. Afgelopen vrijdag werd er een celstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist.

Doktersfantasie

De 23-jarige A. zou de insuline hebben toegediend tussen juni 2016 tot zijn aanhouding in november 2017 op bewoners van vier verpleeg- en verzorgingsinstellingen in de regio Rotterdam. Als motief gaan de aanklagers vooral uit van een doktersfantasie. De verdachte wilde graag arts zijn, met bijbehorende dynamiek en drama, en hij wilde waardering krijgen, stelden psychiatrisch deskundigen.

'Vermoedens'

Zijn advocaten betogen dat A. niets met de moorden en moordpogingen te maken heeft. Volgens hen wordt er veel te zwaar gesteund op getuigenverklaringen, die onbetrouwbaar zouden zijn. "Het zijn vermoedens, maar er is geen directe aanwijzing voor betrokkenheid van Rahiied", aldus Van Haneghem.



A. zat maandag, net als tijdens de zittingen vorige week, weer onafgebroken met zijn benen te wiebelen. Ook had hij wederom een stressballetje bij zich waar hij in zat te knijpen. (ANP)