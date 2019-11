Verbetering in geboortezorg vlakt af

Nadat de babysterfte de afgelopen tien jaar sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af. Nederland scoort in Europa nu gemiddeld.

Het perinatale sterftecijfer (sterfte per duizend geboren kinderen) was vorig jaar 7,9. Dat is hetzelfde als in 2017, blijkt uit cijfers van Perined, een organisatie waarin de Nederlandse verloskundigen (KNOV), gynaecologen (NVOG), kinderartsen/neonatologen (NVK), verloskundig actieve huisartsen (LHV) en pathologen (NVVP) samenwerken om de geboortezorg te verbeteren.

Veranderingen

De afgelopen vijftien jaar zijn beleidsmaatregelen en veranderingen in de geboortezorg en preventie in gang gezet. Onder meer: een zorgstandaard, invoering van de twintig weken echo, minder tweelingen na IVF, verbeteringen in de zorg voor pasgeboren kinderen op de neonatale intensive care en uitvoering van de Perinatale Audit.

Voorkomen

Het voorkómen van vroeggeboorte en van lage geboortegewichten zijn volgens Perined belangrijke aandachtspunten bij terugdringing van perinatale sterfte. Preventieve maatregelen zijn het vóór of tijdens de zwangerschap aanpassen van de leefstijl (zoals gewichtsverlies, stoppen met roken), zorg voor kwetsbare zwangeren of het inzetten van op de risicofactor of ziekte toegesneden zorg en hulpverlening.

Inmiddels zijn er in de geboortezorg veel initiatieven voor verbetering. De sector omarmt ook het landelijk actieprogramma 'Kansrijke Start' en het Preventieakkoord.