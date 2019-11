Huisartsen verwijzen patiënten gebrekkig door

Huisartsen slagen er vaak niet goed in om patiënten door te verwijzen. Het kost ze gemiddeld drie uur per week.

"Duizenden kwetsbare patiënten blijven daardoor vaak maanden verstoken van tijdige, adequate zorg", aldus het comité Het Roer moet Om. Ze baseert de conclusies op uitkomsten van een peiling waaraan 2000 artsen meededen.

Plek elders

Veel ziekenhuizen en ggz-instellingen, de helft van de thuiszorg- en verpleeghuisinstellingen en de jeugdzorg zitten vaak vol. Huisartsen doen er lang over om een plek elders te vinden.

Verkokerd

Volgens Het Roer Moet Om ligt het aan de "verkokerde aansturing en financiering, capaciteitsproblemen, bezuinigingen en het alom gehuldigd concurrentiedenken."

Vandaag biedt het comité een petitie aan aan de Tweede Kamer over dit onderwerp. Wat daarin staat of wordt gevraagd is onbekend. Het comité en het LHV, dat samenwerkt met Het Roer Moet Om, waren niet bereikbaar voor commentaar.