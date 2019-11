'Verminder suikers en vocht in sigaret'

Het toevoegen van suikers en bevochtigers aan sigaretten veroorzaakt een hogere uitstoot van bepaalde giftige stoffen in de rook ervan. Dat meldt het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het analyseerde glucose, fructose en sucrose en verder glycerine en propyleenglycol in vijftig tabaksmerken met behulp van een rookmachine.

Suikers worden toegevoegd voor de smaak en door bevochtigers droogt de tabak niet uit. De onderzoekers bestudeerden in de tabak negen giftige stoffen waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat ze juist minder voorkomen.



"Bovendien maken suikers en bevochtigers de sigaret aantrekkelijk", aldus het RIVM. Het stelt voor de normen voor suikers en bevochtigers in tabak te reguleren, net als de WHO. (ANP)