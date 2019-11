ZonMW genomineerd voor Big Brother Award

ZonMW, de subsidieverstrekker voor zorgonderzoek, is genomineerd voor de Big Brother Expertprijs. De prijs wordt ieder jaar door Bits of Freedom uitgereikt aan de grootste privacyschender.

ZonMW is genomineerd vanwege het s subsidieprogramma ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’. Hierbij wordt big data onderzoek gestimuleerd om verschillende datastromen rondom geboorte- en jeugdgezondheidszorg aan elkaar te knopen.

Volgens privacywaakhond Bits of Freedom miskent ZonMW de risico's op schadelijke overheidsbemoeienis en is voor privacy geen ruimte in het programma. “ZonMw stevent zo af op een situatie waarin de privacy van ouders en kinderen nodeloos geschonden zal worden”, stelt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media.

Naast ZonMW zijn DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en SyRI (Systeem Risico Indicatie) genomineerd voor de Big Brother Expertprijs. De kanshebbers horen op 29 november tijdens de Big Brother Awards wie als grootste privacyschender van 2019 bestempeld wordt.